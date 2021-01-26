Boş arazide ölü bulundu!

Antalya'da 30 yaşındaki Emre K., elektrik direğine yaslanmış halde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan boş arazide bir kişinin yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. İnceleme yapan polis ekipleri, ölen kişinin 30 yaşındaki Emre K. olduğunu bildirdi. Emre K.'nin hırsızlık gibi birçok suçtan da suç kaydığının olduğu açıklandı.

Ölmeden önce uyuşturucu aldığı tespit edilen Emre K.'nin yanında bir şırınga, su şişesi ve maske bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından Emre K.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.