TÜRKİYE BU İMAMI KONUŞUYOR!
TÜRKİYE BU İMAMI KONUŞUYOR!
0
ÜNLÜ ŞARKICI NİŞANLANDI!
ÜNLÜ ŞARKICI NİŞANLANDI!
0
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
0
KONSERE POLİS BASKINI!
KONSERE POLİS BASKINI!
0

Boş arazide parçalanmış ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, boş arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu

Boş arazide parçalanmış ceset bulundu
08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:06

Olay, öğle saatlerinde Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, iddiaya göre boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde vücudu parçalanmış haldeki 30 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #ceset #ölüm
Önceki Haber
Gazeteci Hamdi Türkmen son yolculuğuna uğurlandı
Sonraki Haber
Bayraklı’da ‘Çocuk Korosu’ kuruluyor
Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti!
Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti!
0
25 yıllık cinayet çözüldü! Önce eşini sonra da kızını öldürüp üst üste gömmüş!
25 yıllık cinayet çözüldü! Önce eşini sonra da kızını öldürüp üst üste gömmüş!
0
5 kez kaçırıldı, 35 kez şikayet etti! Yine de ölümden kurtulamadı!
5 kez kaçırıldı, 35 kez şikayet etti! Yine de ölümden kurtulamadı!
0
Türkiye İzmir'deki bu imamı konuşuyor!
Türkiye İzmir'deki bu imamı konuşuyor!
0
Çöp evden kurtarılmıştı! Annesi onun için yeni bir eve taşınıyor!
Çöp evden kurtarılmıştı! Annesi onun için yeni bir eve taşınıyor!
0
Antalya'da cinayet! Otobüsten iner inmez öldürüldü!
Antalya'da cinayet! Otobüsten iner inmez öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.