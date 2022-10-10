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Boş arsada ceset bulundu!

Maltepe’de arsada erkek cesedi bulundu. Ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp'a götürüldü

Boş arsada ceset bulundu!
10 Ekim 2022 Pazartesi 10:13

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bakkalköy Mahallesinde meydana geldi. Arazide odun toplayan kişi, hareketsiz yerde yatan birini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin 5 gün önce öldüğü tespit edildi. 50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen ceset, olay  yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.  Olayla ilgili çalışma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #maltepe #ceset #ölüm #haber
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