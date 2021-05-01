PUTLARI KIRDILAR!
PUTLARI KIRDILAR!
0
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
0
ASANSÖRDE AT VAR!
ASANSÖRDE AT VAR!
0
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
ŞEHRAZAT VE ACUN UZLAŞTI
0

Boş evden gelen koku, vahşeti ortaya çıkardı

Şanlıurfa’da bir evde, yaklaşık 2 ay önce öldüğü tahmin edilen, poşet içinde çürümüş bebek cesedi bulundu

Boş evden gelen koku, vahşeti ortaya çıkardı
01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:57

Olay, Osmanlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, iki ay önce kiracılarının boşalttığı evde pis koku üzerine açtığı poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu belirlenen ve 2 ay önce öldüğü tespit edilen bebek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #bebek cesedi
Önceki Haber
İzmir'de 1 Mayıs'a polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var!
Sonraki Haber
Başkan Soyer'den 1 Mayıs mesajı
17 günlük kapanmada muaf olan kişi sayısı...
17 günlük kapanmada muaf olan kişi sayısı...
0
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne soruşturma!
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne soruşturma!
0
Robot eczacı iş başında!
Robot eczacı iş başında!
0
Taksim'de polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
Taksim'de polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
0
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı!
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı!
0
Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!
Kuzey Irak'tan 2 şehit haberi geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.