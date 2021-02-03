Boş sandığı tabanca ile Rus ruleti oynamaya kalkınca...

Hatay'da boş zannettiği tabanca ile Rus ruleti oynayan kişi, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Olay Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre 4 çocuk babası 44 yaşındaki Ümit Cila, saat 23.00 sıralarında evine davet ettiği arkadaşlarıyla oturup sohbet etmeye başladı. Daha sonra Cila, evde bulunan ve kendisine ait olan tabancayı alarak arkadaşlarına Rus ruleti oynamayı teklif etti.

Daha sonra boş sandığı tabancayı alnına dayayarak tetiği çeken Cila, kanlar içinde yere yığıldı.

Cila'nın yanında bulunan arkadaşları olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Ümit Cila'yı hemen hastaneye kaldırdı. Ancak Cila, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cila'nın arkadaşları da ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.