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Boş yolda çukura düştü!

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan yolda bir sürücü otomobili ile çukura düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ali D. (51) alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine "Size saygı duyuyorum" diyerek uzun süre direndi. Ali D.'ye 6 bin 986 TL para cezası kesilirken, ehliyetine el kondu

Boş yolda çukura düştü!
03 Mart 2021 Çarşamba 09:24

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, İnönü Caddesi'nde yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş yolda 16 K 3640 plakalı otomobili ile ilerleyen Ali D., aşırı hız ve uyarı levhalarına dikkat etmemesi nedeniyle araç yoldan çıktı. Yol kenarındaki uyarı levhalarına çarpan otomobil daha sonra yol yapım çalışması için açılan çukura düştü. Sürücü Ali D. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, hem sürücü Ali D.'nin yardımına koştu hem de durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALKOL TESTİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENDİ

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan Ali D.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Bu sırada alkol testi yapmak isteyen polis ekiplerine, "Size saygı duyuyorum" diyerek direnen Ali D., alkolmetreyi üflemedi. Ali D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 BİN 986 TL CEZA KESİLDİ

Öte yandan hem alkolmetreyi üflemeyi reddeden hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye toplam 6986 TL para cezası kesildi. Çukura düşen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #alkol testi #çukura düştü
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