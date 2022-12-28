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Böyle anne-baba olmaz olsun! Çocuklarının ağzını bantla kapatıp, vücutlarını yaktılar!

Böyle anne-baba olmaz olsun! Çocuklarının ağzını bantla kapatıp, vücutlarını yaktılar!
28 Aralık 2022 Çarşamba 11:03

Bursa'da 32 yaşındaki anne Hanan Ramadan ve 37 yaşındaki baba Rayyan El İsa, yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapmaktan tutuklandı. Çocuklarının ağzının bantlandığı sonra da çakmakla vücutlarının çeşitli yerlerinin yakıldığı, çocuklara tokat atılıp, sopa ile vurulduğu belirtildi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak’ta meydana geldi. Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan’ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan’ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü. Ailenin bir yakını ise Ramadan’ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

ŞİDDET ANLARINI KAYDEDİP, POLİS ŞİKAYET ETTİ

İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.’ye (2) işkence yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

İşkence anlarının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakınının kayda aldığı görüntülerde, Hanan Ramadan’ın çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü. Ayrıca evdeki paspas sopasıyla darp edilen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar da cep telefonu ile görüntülendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çocuk #işkence #bursa #haber
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