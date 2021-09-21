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Böyle kopya görülmedi!

Kırıkkale'de, ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesinin içine kamera, kulağına da 'casus kulaklık' yerleştiren S.A. (30) ve ona yardım eden H.K. (40) polis tarafından gözaltına alındı

Böyle kopya görülmedi!
21 Eylül 2021 Salı 16:07

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A., şüpheli hareketleriyle sınav sorumlusunun dikkatini çekti. Sınav sorumlusu, S.A.'nın maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, S.A.'nın üzerinde yaptığı aramada; taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirirken, kulağının içine de 'casus kulaklık' yerleştirdiğini tespit etti. S.A. ile birlikte ona yardım eden ve olayın ortaya çıkmasıyla aracıyla kentten ayrılan H.K., Kırşehir'de yakalanarak, gözaltına alındı. H.K.'nin aracında yapılanan aramada da içinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

H.K.'nin, sınava giren S.A.'nın maskesindeki kamera ile soruları görebildiği ve cevapları kulaklıkla bildirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ehliyet sınavı #ehliyet sınavı kopya #kopya çekme
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