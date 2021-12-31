Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nce görevlendirilecek birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.



Başvurular 30/12/2021-14/01/2022 tarihleri arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

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