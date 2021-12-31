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Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
31 Aralık 2021 Cuma 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'nce görevlendirilecek  birimlerde,  2020  Yılı  KPSS  (B  grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Başvurular 30/12/2021-14/01/2022 tarihleri arasında Yozgat  Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.  

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