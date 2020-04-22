Bu bayramı evden kutlayacağız

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yayınladığı bir mesajla kutladı.

Sındır, "Bir asır önce ışık tuttuk karanlığa ve bugün egemenliğimiz, Meclis'imiz 100 yaşında. 23 Nisan 1920'de kurulan Meclisi'miz Anadolu'nun kadim insanlarıyla birlikte dünyada ilk kez emperyalizme karşı bir mücadeleyi; Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başarıya ulaştırdı ve tarihi değiştirdi. Bugün çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye olacaktır" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Cumhuriyetin ana ilkelerinin belirlenişinin ilk adımı olduğunu ifade eden Sındır, "Bugün Anadolu'nun kadim topraklarında özgür ve bağımsız yaşama irademizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Amasya Genelgesini yayınlayan, Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan, 20 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan irade, Türk Ulusuyla birlikte esareti kabul etmeyenlerin, tutsaklığı kesin bir dille reddedenlerin tarih sahnesinde güneş gibi doğduğu gündür. Bir asır önce ışık tuttuk karanlığa ve bugün egemenliğimiz, Meclis'imiz 100 yaşında. 23 Nisan 1920'de kurulan Meclisi'miz Anadolu'nun kadim insanlarıyla birlikte dünyada ilk kez emperyalizme karşı bir mücadeleyi; Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başarıya ulaştırdı ve tarihi değiştirdi. Bağımsızlığın ve hürriyetin temel dayanağı ulusal egemenliktir. Ve bugün çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye olacaktır" dedi.

Çocuklarımıza armağan

Türk ulusunun TBMM'nin açıldığı günlerde bir tarafının emperyalist işgalcilerle bir tarafının saray işbirlikçileriyle sarılı olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, "Hürriyet aşkıyla yanan Atatürk ve arkadaşları 600 yıllık bir monarşiden, 10 yıllık bir meşrutiyetten sonra egemenliğimizi saraydan, sultandan aldı ve ulusal egemenliğimizi millete vererek Meclis'imizi açtı ve ulusal kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak Cumhuriyetimizi ilan etti. Gazi Meclis'imiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı insanlığın ortak geleceği olan çocuklarımıza armağan etti. 23 Nisan'ı iyi anlamamız gerek. 23 Nisan, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren şehit ailelerini, şehit çocuklarını sahiplenmek, eğitimleri için gerekli yardımı sağlamak için de kutlandı. Bunu yapan Himaye-i Etfal Cemiyetiydi. Cumhuriyetin daha 10. Yılına gelinmeden yardım eli uzanan şehit çocuklarımızın sayısı 300 binlere ulaştı. Dünyada çocuklara atfedilen ilk ve tek ulusal bayram, 23 Nisan'dır" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını aynı coşku ve heyecanla evlerinde kutlayacaklarının altını çizen Sındır, "bugün yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini ileriye taşımak ve yurdumuzun çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak 1920'de kurulan Meclis'imizin her yurtsevere bıraktığı en büyük görevdir. Meclis'imizin açılmasına önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bir asırdır hiçbir durumun ve şartın gölge düşüremediği bayramımızı bu sene de kutlayacağız. Tüm insanlıkla birlikte zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı aynı coşku ve heyecanla balkonlarımızı Türk Bayraklarıyla gelincik tarlasına çevirerek, evlerimizde kutlayacağız" dedi.



