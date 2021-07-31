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Bu bölgeler dikkat! 8 derece daha sıcak olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre aşırı sıcaklar, gelecek hafta da yurt genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklık haritası da paylaşılırken, bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40,  Akdeniz'de 41, Ege'de ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor

Bu bölgeler dikkat! 8 derece daha sıcak olacak!
31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 gün için beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerine ilişkin harita yayımladı. Renklerle kategorize edilen haritada; Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da hafta boyu sıcaklığın 36-40 derece, Ege'de 39-43 derece, Akdeniz'de ise 41-43 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. 

Türkiye'nin doğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji #sıcak hava #hava durumu #sıcak
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