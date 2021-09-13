İLK GÜNKÜ GİBİ!
İLK GÜNKÜ GİBİ!
0
'SEVGİLİM' KAZANDI!
'SEVGİLİM' KAZANDI!
0
DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
0
ONLARA DA KORONA AŞISI!
ONLARA DA KORONA AŞISI!
0

Bu da fuhuşun veresiye defteri!

Kahramanmaraş'ta polisin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi

Bu da fuhuşun veresiye defteri!
13 Eylül 2021 Pazartesi 12:56

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir kadının işlettiği masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, işletmeci G.A. ile masaj salonuna girip çıkanları takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda masaj salonundaki fuhuşu G.A., S.G. ve Z.G.'nin organize ettiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 8'i kadın 29 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, cinsel ürünler ile fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi. Çok sayıda kişinin isminin olduğu veresiye defterinin borç listesinde isimlerin karşısında 200-300 rakamlarının yazdığı görüldü.

MÜŞTERİ GETİRENE KOMİSYON

Emniyette sorguya alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Salona fuhuş için gidenlerin, başka kişilerin referansıyla gittiği, ayrıca G.A.'nın salona fuhuş için müşteri gönderenlere komisyon verdiği belirlendi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan amacı dışında kullanılan masaj salonu da kapatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fuhuş #veresiye fuhuş #veresiye defteri #kahramanmaraş fuhuş
Önceki Haber
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
Sonraki Haber
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
1964 model minibüs 3 yılda bu hale geldi
0
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
Annesinden sonra küçük Beliz de hayata tutunamadı!
0
Süleyman Demirel Üniversitesi 16 kişi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 16 kişi alacak
0
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 kişi alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi 99 kişi alacak
0
Okullarda PCR testi uygulaması başlıyor
Okullarda PCR testi uygulaması başlıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.