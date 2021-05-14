Bu görüntüler tepki topladı. Bakanlık videoyu kaldırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için kurduğu sosyal medya tanıtım hesabından bir video paylaşıldı. Videoda, çalışanların yüzünde 'Ben aşılıyım' maskesi görüldü. Yayınlanan video gelen büyük tepkilerin ardından sosyal medya hesabından kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, ‘Go Türkiye' isimli tanıtım hesabından yayınlanan reklam videosunda turizm sektöründe çalışanların yüzlerinde “Keyfini çıkarın; ben aşılıyım” yazılı maskeler yer aldı.

Tanıtımında, “Hijyenik oteller ve aşılı personeller! Biz diyoruz ki: Turizmde çifte güven! Gelin ve keyfini çıkarın. İçiniz rahat olsun” yazılan mesaja sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP’DEN SERT AÇIKLAMA

Yayınlanan videoya CHP’den de sert tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bayramı da milletimize zehir etmeyi başardınız. Kendi milletini aşağılayan bir bakanlığımız da oldu en sonunda! Turizm sektörünün bu gelirlere ihtiyacı var. Arada sırada liyakatlı birileriyle çalışsanız çok iyi olurdu” mesajını paylaştı.

AKŞENER: YAZIKLAR OLSUN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Pandemide sadece çile ve zorluk çektirdiğiniz bu aziz millete, şimdi de utanmadan bunu yaptınız. Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi.

BABACAN: VATANDAŞINI AŞAĞILAYARAK ÜLKE YÖNETİLMEZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Kendi vatandaşını bu kadar değersiz gören bir iktidarı hak etmiyoruz. Bu milleti aşısız bıraktılar. Turizm sektörü de dahil tüm ülkeyi batırdılar. Algı yönetimi için yine tweet sildiler ama video her yerde dolaşımda. Vatandaşını aşağılayarak, kandırarak ülke yönetilmez” tepkisini gösterdi.

Art arda gelen tepkilerin ardından paylaşım sosyal medya hesabından silindi.

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, “Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otel ve restoran çalışanları, havaalanı çalışanları, tur rehberleri, şoförler dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız” demiş ve tepki toplamıştı.