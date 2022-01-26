CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
0
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
0
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
0
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
0

Bu ilde kar insan boyunu geçti!

Bu ilde kar insan boyunu geçti!
26 Ocak 2022 Çarşamba 14:24

Ordu’da etkili olan kar yağışı sonrası renkli görüntüler ortaya çıktı. Akkuş ilçesinde bir vatandaş insan boyunu geçen karın içerisine girerek boy verdi. Sadece elleri gözüken vatandaşın o fotoğrafı, sosyal medyada ilgi gördü.

Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. 464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. 15 mahallede elektrik arızasının meydana geldiği kentte, 10 mahalleyle de iletişim kesildi. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

BİR VATANDAŞ KARDA BOY VERDİ

Ordu’yu etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde de şiddetini artırdı. Akkuş ilçesine bağlı Kertil bölgesinde kar kalınlığı insan boyunu geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede karın içerisine giren bir kişi, boy verdi. Kafasının üstüne kadar kara gömülen ve sadece elleri gözüken vatandaş, o anı gösterir fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcısı şaşkınlıklarını ifade ederken, kimileri ise fotoğrafı paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ordu #kar #kar yüksekliği #kar yağışı
Önceki Haber
Koronavirüse yakalanan profesör hayatını kaybetti
Sonraki Haber
İmamoğlu'ndan yemek eleştirilerine yanıt: Şaşkınlıkla takip ettim
Kayan aracını tutarak durdurmaya çalıştı ama... İşte o anlar...
Kayan aracını tutarak durdurmaya çalıştı ama... İşte o anlar...
0
Kurtları kovalarken kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
Kurtları kovalarken kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
0
TIR minibüse çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
TIR minibüse çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
0
İmamoğlu'ndan yemek eleştirilerine yanıt: Şaşkınlıkla takip ettim
İmamoğlu'ndan yemek eleştirilerine yanıt: Şaşkınlıkla takip ettim
0
Koronavirüse yakalanan profesör hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan profesör hayatını kaybetti
0
Tartıştığı annesini, boğazını keserek öldürdü!
Tartıştığı annesini, boğazını keserek öldürdü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.