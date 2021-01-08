Bu ilde koronavirüs vaka sayısı yüzde 75 azaldı

Tunceli'de koronavirüs vaka sayısının yüzde 75 düştüğü öğrenildi. İldeki iki ilçede ise hiç vaka kalmadı

Çin'de çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası ülkeler kendi önlemlerini almaya başladı. Türkiye'de de sokağa çıkma kısıtlamaları ve bazı tedbirler alındı. Tedbirler etkisini göstermeye başladı. Tunceli'de kent genelinde vaka sayısının yüzde 75 oranında düştüğü öğrenildi. Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçelerinde ise vaka sayısı sıfırlandı.

Ovacık ve Hozat dışındaki ilçelerde ise vaka sayısının tek haneli sayılara düştüğü öğrenildi. 1 hafta içinde yeni vaka tespit edilmezse diğer ilçelerde de vaka sayısının sıfırlanacağı belirtiliyor.

Vaka sayısındaki düşüş, sağlık çalışanlarına da rahat nefes aldırdı. Hastanelerdeki doluluk oranı da yüzde 50'den aşağıya düştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Aralık ayında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilimizde yüzde 75'lik bir azalma gerçekleşti. Bunda alınan önlemlerin, sokağa çıkma kısıtlamalarının büyük katkısı var. Bu konudaki desteklerinden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Gerekli destekleri ve katkıları sağladılar ve vaka sayısını düşürdüler. Ovacık ve Hozat ilçelerimizde yaklaşık 10 gündür yeni vaka görülmemektedir. Diğer ilçelerimizde ve Mazgirt ilçemizde vaka artışı vardı ancak şu anda merkez hariç diğer ilçelerimizde tek haneli aktif vakalarımız bulunuyor. Önümüzdeki bir hafta içerisinde yeni vakalarımız çıkmazsa o ilçelerde de vaka sayısı sıfırlanacak" şeklinde konuştu.

Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Yoğun bakım doluluk oranımız şu an yüzde 50 dolaylarında. Ventilatör oranımız ise yüzde 25. Yatış oranlarımız vaka sayılarından bağımsız bir şekilde seyretmektedir. Bunun sebebi de yaşlı vaka sayısı ne kadar fazla olursa hasta yatış oranlarımız da o kadar fazla oluyor. Kayıplarımız da buna paralel olarak fazla olmaktadır. Özellikle kış aylarında kapalı ortamlara girmeye başladık. Vatandaşlarımızdan kapalı mekanlarda uzun süre kalmamalarını ve kapalı ortamlarda maskesiz şekilde kesinlikle durmamaların istiyoruz. İlimizde vaka sayılarının yüzde 28'i 65 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır. Bu durum, daha çok dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bütün vatandaşlarımızdan yaşlılarına ziyaretlerini bir süre ertelemelerini istiyoruz. Çarşıda, pazarda, çalışma ortamlarında önlemleri alırken özellikle evdeki yaşlılarını düşünmelerini istiyoruz."