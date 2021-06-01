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Bu işletmeler kapalı kalmaya devam edecek!

1 Haziran itibariyle bazı işletmeler faaliyetlerine tekrar başlarken bazı iş yerleri ise kapsam dışı kaldığı için kapalı olacak. İşte kapsam dışı kalan işletmeler...

Bu işletmeler kapalı kalmaya devam edecek!
01 Haziran 2021 Salı 10:04

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları gibi işletmelerin belirli şartlar çerçevesinde açılacağı belirtildi.

Ancak genelge kapsamına giremeyen bazı işletmeler de var. Buna göre; kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

Etiketler; #içişleri bakanlığı #normalleşme #açılmayan işletmeler
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