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Bu kez bir kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü!

Bu kez bir kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü!
21 Şubat 2022 Pazartesi 10:27

Bu kez bir kadın, kocasını öldürdü. Olay Kayseri'de meydana geldi. 44 yaşındaki Fatma Ateşsoy, tartıştığı eşi 52 yaşındaki Mehmet Ateşsoy'u bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Fatma Ateşsoy (44), tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u (52) bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi, Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü Mehmet Ateşsoy ile eşi Fatma Ateşsoy arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatma Ateşsoy, eşini kalbinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mehmet Ateşsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Ateşsoy, polisteki ilk ifadesinde, "Eşim Mehmet Ateşsoy ile aramızda geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışma yaşanırdı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Olay gecesi Mehmet elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #cinayet #kocasını öldürdü #bıçaklama
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