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Bu kez bir kadın tartıştığı eşini öldürdü!

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Hülya K. (64) çıkan tartışmada kocası Salih K.’yi (60) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı

Bu kez bir kadın tartıştığı eşini öldürdü!
10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:59

Elmalı Uzunköprü Hanönü Mahallesi’nde oturan Salih K. ile eşi Hülya K. arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Hülya K., eşini bıçakla yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Olay, yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Salih K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Salih K.’nin cenazesi Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Elmalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Hülya K.’yi gözaltına aldı. Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kocasını öldürdü #kocasını bıçakladı
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