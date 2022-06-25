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Bu kez güvenlik korucuları kavga etti: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde, güvenlik korucuları arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar jandarmaya ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı

Bu kez güvenlik korucuları kavga etti: 2 ölü, 4 ağır yaralı
25 Haziran 2022 Cumartesi 08:59

Olay, dün akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyü, Gidiktepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökbudak köyünden gelen güvenlik korucuları ile Düğüncüler köyündeki güvenlik korucuları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne, buradan da jandarmaya ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldığı köyde giriş ve çıkışları kontrollü sağlıyor. Vali Osman Hacıbektaşoğlu da Pervari'ye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #siirt #güvenlik korucusu #silahlı kavga #ölüm
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