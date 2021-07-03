MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0
LİNDA'YA OTOMOBİL ÇARPTI!
LİNDA'YA OTOMOBİL ÇARPTI!
0
ACI HABER!
ACI HABER!
0
DONDURMANIN 7 FAYDASI
DONDURMANIN 7 FAYDASI
0

Bu köpekleri sahiplenenlere ceza kesilecek!

AKP tarafından TBMM’ye sunulan Hayvan Hakları Kanun teklifi ile 4 köpek türü ‘Tehlikeli’ olarak nitelendi

Bu köpekleri sahiplenenlere ceza kesilecek!
03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:03

TBMM'ye sunulan Hayvan Hakları Kanun teklifine göre, Pitbull, Japanese Tosa, Fila Braselio ve Dogo Argentino cinsi köpekleri ve bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bu türlerin ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL para cezası verilecek.

Bu hayvanlara el konularak, hayvan bakımevlerine götürülecek. Bu hayvanları teklif yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlar ise 6 ay içinde hayvanlarını kısırlaştırıp dijital veri tabanına kayıt ettirecekler. Kısırlaştırılıp kayıt altına alınan bu hayvanlar belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulmayacak. Aksi davranışta bulunanlara 11 bin TL ceza verilecek. Suçun tekrarı halinde de hayvanlara el konulacak. Bu dört tür köpeği sokağa terk eden hayvan sahiplerine de 34 bin TL para cezası verilecek. (Sözcü)

Etiketler; #köpek #tehlikeli köpek #pitbull besleyen ceza #hayvan hakları yasası
Önceki Haber
Elmalı davasında bu kez baba ve babaanne konuştu
Sonraki Haber
İzmir'de 85 bin konut satılmayı bekliyor
Sokak köpeği Charlie, kadın polislere arkadaşlık ediyor
Sokak köpeği Charlie, kadın polislere arkadaşlık ediyor
0
Elmalı davasında bu kez baba ve babaanne konuştu
Elmalı davasında bu kez baba ve babaanne konuştu
0
Elmalı davasında şok rapor! Hepsi yalan mıydı?
Elmalı davasında şok rapor! Hepsi yalan mıydı?
0
Vahşi cinayet! 13 parçaya ayırıp gömdüler!
Vahşi cinayet! 13 parçaya ayırıp gömdüler!
0
Toros Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Toros Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İstanbul Gelişim Üniversitesi personel alacak
İstanbul Gelişim Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.