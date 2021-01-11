Bu mesajı sakın açmayın!

Dolandırıcılar boş durmuyor. Şimdi de pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcıların son yöntemi de 'pes artık' dedirtti

Dolandırıcılar şimdi de pandemi dönemini kullanmaya başladı. Dolandırıcıların son numarası ise, devlet tarafından pandemi nedeniyle geri ödemesiz 3 bin TL destek verildiği yönünde mesaj göndermek. Bu mesajda verilen linki açan vatandaşların telefon rehberini ele geçiren dolandırıcılar, telefonun sahibinin numarasından rehberdeki herkese bu mesajı gönderiyor.

Mesajın arkadaşından geldiğini düşünen kişiler mesajdaki bağlantıyı tıklayınca da dolandırıcıların ağına düşüyor. E-devlet sitesinin sahte bir kopyasını kuran dolandırıcılar, burada kişilerin girdikleri hesap bilgilerini ele geçirerek, hesaplarını boşaltıyor.

Dolandırıcıların kurbanlarından biri olan Leyla Alparslan, mesajın bir arkadaşından geldiğini ve aynı mesajın kendi rehberindeki kişilere de gittiğini söyledi. Alparslan şu ifadeleri kullandı: "Telefonum pandeminden dolayı sürekli çocukların elinde mesajdaki internet sitesine kimse tıkladı mı bilmiyorum ama telefonuma virüs girdi. Benden de rehberimdeki herkese mesaj gitti. Telefonun ışığı sönmüyor, çalışmıyor çok ağırlaştı telefon. Daha sonra arkadaşlarım beni aramaya başladı, onlar mesaj attığımı söyledi. Ben o zaman anladım durumu. Herkese dikkate almamaları için mesaj attım. Daha önce bir arkadaşımın hesabından 5 bin lira çekmişler. Korkuyor insan. Karakola gidip suç duyurusunda bulunacağım. Telefonuma da format attıracağım."

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların durumu hemen bankalarını arayarak bildirmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların bu durumda savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini de belirten Ağaoğlu, "Böyle bir şey olsa devlet uyarmaz mı? Bu mesajlara aman tıklamayın. Bu uygulama daha önce gördüğümüz telefon dolandırıcılığından farklı. Telefon rehberini ele geçiriyor. Yalan dolandırıcılık mesajını rehberdeki herkese o kişinin telefonundan gönderiyor. Güvendikleri tanıdıklarından geldiğini düşünen diğer insanlarda tıklayabilir bu tuzağa düşebilir." şeklinde konuştu.