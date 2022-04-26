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Bu yıl sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı

Bu yıl sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı
26 Nisan 2022 Salı 12:17

Göç İdaresi Başkanlığı'nca bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 23 bin 853'e ulaştığı açıklandı.

Başkanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, sınır dışı işlemlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, "2022 başından beri Afganistan'a 30'uncu charter seferini gerçekleştirdik. 22-25 Nisan tarihleri arasında Malatya'dan planlanan 4 charter uçuştan sonuncusu 227 Afganistan uyruklu yabancıyla Malatya Havalimanı'ndan Kabil'e sorunsuz şekilde ulaşmıştır. Bu uçuşla birlikte; 27 Ocak tarihinden bugüne sadece charter seferlerle 6 bin 805 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlanmıştır. Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 11 bin 36'ya ulaşmıştır. Bu yıl sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 23 bin 853'e ulaşmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göç idaresi #göçmen #sınır dışı edilen göçmen
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