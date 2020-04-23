Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'dan 23 Nisan mesajı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100.yılı dolayısı ile yayınladığı mesajı;

Cumhuriyetimizin temel taşını oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılına ulaşmanın onuru ve gururu ile büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevinç ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu anlatan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir." sözleri ile kurulan, Kurtuluş Savaşı'na yön vererek bağımsızlık mücadelemizin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu azim ve kararlılık sonucu birlik ve beraberlik içinde verilen bağımsızlık mücadelesi sonunda Türkiye Cumhuriyeti küllerinden yeniden doğmuştur.

Vatan ve millet sevgisinin, bayrak sevdasının, bağımsızlık tutkusunun destanlaştığı bu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğin mimarı çocuklarımıza armağan edilmiştir. Bu anlamlı gün, sadece Türk çocuklarının bayramı olmaktan öteye geçerek farklı bir derinlik ve anlam kazanmış, dünyaya uzatılan eller sayesinde dünya çocuklarının da önemli bir günü haline gelmiştir.

Sevgili çocuklar, dünya genelinde yaşanılan Covid-19 pandemisi nedeni ile evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde sizlere armağan edilen bu bayramı, okullarınızda öğretmen ve arkadaşlarınızla gönlünüzce kutlayamamanın kalplerinizde oluşturduğu burukluğu anlayabiliyoruz. Ancak, dünya genelinde oluşan bu durum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100.yılının heyecanını, her yıl okullarımızda yaptığımız kutlamalarda olduğu gibi heyecan ve coşkumuzdan hiçbir şey kaybetmeden evlerimizde yaşamamıza engel olamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözünden ilham alarak geçmişten aldığımız güçle evlerimizde de bayramımızı gönlümüzce kutlayacağız, 23 Nisan şarkıları söyleyip, 23 Nisan şiirleri okuyup, evlerimizin her yerini bayraklarla donatacağız. Evde kalmamız gereken bu günlerde, gerekirse uzaktan yapacağımız online bağlantılar ile öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla 23 Nisan coşkusunu paylaşacağız. Millet olarak "dünyanın ilk ve yegâne çocuk bayramı" olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek; heyecanla, coşkuyla, rengârenk görüntüler paylaşarak dünya çocuklarıyla birlikte en güzel duygularla kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle;

Sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı en içten duygularla kutluyor, bu eşsiz vatan için canlarını hiç düşünmeden feda eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi ve tüm milli mücadele kahramanlarını bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.