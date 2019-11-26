Buca'nın şiddet raporu Ankara'da

Buca Belediyesi, kadına şiddetle ilgili hazırladığı yerel yönetimler raporunu Ankara'ya sundu.

Geçtiğimiz aylarda adı şiddete karışan çalışanlarının belediye ile ilişkisinin derhal kesileceğini açıkladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Kadına yönelik şiddeti de şiddetin her türlüsünü de büyük acizlik olarak görüyorum. Biz bu konuyla ilgili kendi çapımızda bir hazırlık yaptık ve meclisteki vekillerimize sunduk. Bundan sonra da konunun takipçisi olacak ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Buca'da iki ayrı etkinlik düzenlendi. Belediye binası önünde cinayete kurban giden 15 kadının isimleri ile hikâyelerinin yer aldığı kadın maketleri sergisi büyük dikkat çekti.

Kadına yönelik şiddetin ne eğitim, ne gelişmişlik düzeyi ne de herhangi bir sınır tanıdığına dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Şiddete uğrayan, mağdur olan kadınlarımızın sayısı her geçen gün artsa da bu mağduriyetin giderilmesi için hiçbir şekilde yasal adım atılmıyor. Biz hala bu topluma kadının bir birey olduğunu anlatamadık. Hangi yasal düzenlemeyi yaparsak yapalım, hangi yasayı çıkarırsak çıkaralım, kesinlikle bu düşünce yapısıyla bu bakış açısıyla bunu düzeltmemiz mümkün değil. Öncelikli olarak şunu herkesin bilmesi gerekiyor; kadınlar meta değildir. Bunu anlatamadığımız, içselleştiremediğimiz sürece bu süreci durdurmamız mümkün değildir" diye konuştu. Kadına şiddetle ilgili yasal düzenleme çalışması olduğunu belirten Başkan Kılıç, "Konuyla ilgili yerel yönetimlerde neler yapılmasıyla ilgili bir görüş istendiğinde vermeye hazırız. Kendi çapımızda bir hazırlık yaptık, milletvekillerimize sunduk. Bundan sonra da konunun takipçisi olacak ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Öte yandan, Buca Kent Konseyi de Buca Belediye binası önünde insan zinciri oluşturarak, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.