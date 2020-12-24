Buca’nın vaka haritası maviye dönüyor

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Buca’da vakaların en üst seviyeye çıktığı zaman ile günümüz vaka haritasını paylaşarak düşüşe dikkat çekti. Buca’nın ‘çok yüksek riskli bölge’ konumundan ‘orta riskli bölge’ konumuna düştüğünü ifade eden Kılıç, Bucalılara çağrı yaparak, “Haydi Buca! Maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha sıkı uyarak tüm kentimizi maviye boyayalım” dedi

Buca’nın vaka haritası maviye dönüyor
24 Aralık 2020 Perşembe 11:50

Koronavirüs (Covid-19) vakası ilk çıktığı günden beri tedbirleri en üst düzeyde tutan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, vakalardaki düşüşe dikkat çekerek vatandaşları uyardı. 
Tedbirlerin en üst düzeyde tutulması için tüm birimlere talimat veren Başkan Kılıç, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden Buca’nın 11 Kasım 2020 zamanındaki vaka haritasıyla 22 Aralık 2020’deki vaka haritasını paylaştı.  
Kent genelinde pazaryerleri, iş yerleri, hizmet binası gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği yerlerde koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasından taviz vermediklerini ifade eden Başkan Kılıç, “Hepimiz, çok zorlu bir sürecin içindeyiz. Her gün, Buca’nın vaka haritasındaki değişimi titizlikle inceliyoruz. Çalışmalarımızı yoğunluk gösterten bölgelere yönlendiriyoruz.  Sürecin başından beri kaymakamlığımızla birlikte Buca’da tedbirlere uyulması, herkesin bilinçlenerek önlemlerini alması için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dezenfekte çalışmalarıyla virüsü Buca’dan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama her şeyden öte, en büyük mücadelenin, hemşehrilerimizin  maske mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunda gerçekleştiğini biliyoruz” diye konuştu. 

Tüm kentimizi maviye boyayalım

Tüm hemşehrileri tedbirlere uymaya davet eden Kılıç, “Kararlı mücadelemiz sonuç¸ vermeye başladı. Buca, koronaviru¨s yoğunluk haritasındaki ‘çok riskli bölge’ konumundan, ‘orta riskli bölge’ konuma düşmeyi başardı.  Bunu hep birlikte başardık. Yine her zamanki gibi güçlü olma zamanı.  Haydi Buca! Maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zamankinden daha sıkı uyarak tüm kentimizi maviye boyayalım” ifadelerini kullandı. 

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