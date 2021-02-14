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Bugün işe başlayacaktı. İşe giderken kazada öldü!

Konya'nın Karapınar ilçesinde Gökhan Dinç (21) elektrikli motosikletiyle bugün başlayacağı akaryakıt istasyonundaki işine gittiği sırada TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Bugün işe başlayacaktı. İşe giderken kazada öldü!
14 Şubat 2021 Pazar 12:21

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolu Çetmi Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Bugün akaryakıt istasyonunda işe başlayacak Gökhan Dinç, elektrikli motosikletiyle yola çıktı. Dinç, motosikletine kavşakta Y. D.'nin (46) kullandığı 46 N 3272 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan Dinç, olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 kız kardeşi bulunan Dinç'in, 2013 yılında babasının vefat ettiği ve evin geçimini sağlamaya çalıştığı öğrenildi. TIR şoföre Y.D., kazanın ardından gözaltına alındı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ölüm #trafik kazası #konya kaza
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