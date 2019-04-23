Bugün onların bayramı!

Muhammet Bayram, henüz 12 yaşında. Sokakta kâğıt toplayarak ailesine yardım etmeye çalışıyor. Hiç okula gitmemiş. Aslen Türk ama iç savaştan dolayı Suriye'den gelmişler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan haberi bile yok.

Halil Özcan - Sokakta ekmek parası kazanan binlerce çocuktan sadece biri Muhammet Bayram. Dedesi gençken, Muş'ta suç işlemiş ve Suriye'ye göç etmiş. Babası Suriye'de doğmuş Muhammet'in, orada evlenmiş. Ülkede iç savaş çıkınca önce İstanbul'a, ardından Muş'a, oradan da İzmir'e gelmişler. Babası, annesi ve kardeşlerini İzmir'e bırakıp Suriye'ye geri dönmüş. Savaşırken ölmüş. Muhammet, annesi ve kardeşleriyle İzmir'de yaşıyor.

Suriye'den 7 sene önce geldiklerini anlatan Muhammet, "Ağabeyimle beraber kâğıt topluyoruz. Annem çalışmıyor. Hiç okula gitmedim. Türkçeyi sokakta öğrendim. 3 yıldır kâğıt topluyorum." diye konuştu.

Her sabah yaklaşık 1 saat yürüyerek Kemeraltı'na geldiğini anlatan Muhammet, buradaki kâğıt arabasını alarak sokağa çıkıyor. Sokakta bazen zorluklarla karşılaştığını söyleyen küçük Muhammet, "Sokakta çok arkadaşım oldu. Sürekli uğradığım esnaf abiler, marketler var. Onlardan karton alıyorum. Çöplerden topluyorum. Hayalim yok. Hele bir büyüyelim, ondan sonra bakalım ne olacağız. Savaş bitse de Suriye'ye dönmek istemem. Artık buradayız." dedi ve aldı arabasını, sokakta kayboldu, gitti.