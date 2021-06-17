KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
0
FRANSA, TÜRKİYE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
FRANSA, TÜRKİYE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
0
DOLU YAĞINCA...
DOLU YAĞINCA...
0
ENGİNARIN FAYDALARI...
ENGİNARIN FAYDALARI...
0

Bunu yapan bir anne! Çocuğu ölsün diye...

Kayseri'de, 3 yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği öne sürülen Öznur Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Y.T. koruma altına alınırken, Öznur Ö.’nün oğluna sigara içirip, ilaç verdiği görüntüleri kayda aldığı ortaya çıktı

Bunu yapan bir anne! Çocuğu ölsün diye...
17 Haziran 2021 Perşembe 12:27

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö. 4 yıl önce dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 1,5 yıl önce çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznür Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi.

Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.’nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrendi. Öznur Ö.’nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Öznur Ö.'yü gözaltına aldı.

Öznur Ö.’nün sorgusu sürerken, annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı.

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ

Bu arada, Öznur Ö’nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.’nün ilaçları eline alıp oğluna, “Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç” dediği görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #çocuğuna sigara içirdi #çocuğuna ilaç verdi
Önceki Haber
İzmir Valiliği'nden HDP açıklaması
Sonraki Haber
Fransa, Türkiye için aldığı o karardan vazgeçti
Kuraklık zeytini de vurdu!
Kuraklık zeytini de vurdu!
0
25 günde 15 polis intihar etti! Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
25 günde 15 polis intihar etti! Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
0
2 yaşındaki kızını camdan atarak öldürdü! Savunması ise...
2 yaşındaki kızını camdan atarak öldürdü! Savunması ise...
0
Park yeri tartışması ölümle bitti! Cinayetten aranıyormuş
Park yeri tartışması ölümle bitti! Cinayetten aranıyormuş
0
İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Harran Üniversitesi 60 kişi alacak
Harran Üniversitesi 60 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.