KARTON BARDAKLARDAKİ TEHLİKE!
KARTON BARDAKLARDAKİ TEHLİKE!
0
GÜNEŞ TUTULMASI MEYDANA GELDİ
GÜNEŞ TUTULMASI MEYDANA GELDİ
0
SİVİLCEYE ÇÖZÜM OLDULAR
SİVİLCEYE ÇÖZÜM OLDULAR
0
NASA UYARDI: ÇARPMASI BEKLENİYOR
NASA UYARDI: ÇARPMASI BEKLENİYOR
0

Burdur'da feci kaza: 4 kişi öldü

Antalya- Burdur kara yolunda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti

Burdur'da feci kaza: 4 kişi öldü
05 Aralık 2021 Pazar 13:42

Kaza, saat 08.15 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu üzerinde, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köy yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden 15 AB 129 plakalı TIR'ın dorsesine, 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis sevk edildi. Kaza nedeniyle Burdur'dan Antalya yönüne yol trafiğe kısa süreliğine kapatıldı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Alan (33) ve araçta bulunan Doğan Alan (40), Asım Karakoç (42) ile Süleyman Yumuk (33) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #kaza #ölüm #trafik kazası
Önceki Haber
25 yıl sonra ilk gemi İzmir'de
Sonraki Haber
Karton bardaklar tehlike saçıyor!
Başkan Soyer: Mersin'den yayılan bu duygu tüm ülkeyi saracak
Başkan Soyer: Mersin'den yayılan bu duygu tüm ülkeyi saracak
0
Kayıp öğretmen ölü bulundu!
Kayıp öğretmen ölü bulundu!
0
Göl kenarında ceset bulundu!
Göl kenarında ceset bulundu!
0
Şanlıurfa'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'da feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
0
Evde yalnız bırakılan üç kardeş yangında hayatını kaybetti!
Evde yalnız bırakılan üç kardeş yangında hayatını kaybetti!
0
Turgut Özal Üniversitesi personel alacak
Turgut Özal Üniversitesi personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.