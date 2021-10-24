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Burdur'da feci kaza: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeşilova- Burdur Karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarparak dehşet saçtığı kazada bir aile yok oldu. Kazada otomobilin sürücüsü Şenol Özalp (54) ile araçtaki Günaydın Cirit Baş (47), eşi Bayram Baş (49), çocukları Mehmet Emre Baş (6) ile Yağmur Baş (7) yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü Yusuf Akın (58) ise yaralandı.

Burdur'da feci kaza: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
24 Ekim 2021 Pazar 08:48

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yeşilova- Burdur Karayolu Harmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yusuf Akın'ın kullandığı 15 NU 680 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp yönetimindeki 15 LH 660 otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş ve oğlu Mehmet Emre Baş olay yerinde, eşi Bayram Baş ile kızı Yağmur Baş ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan traktör sürücüsü Yusuf Akın, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerinde yaşamını yitiren anne ile oğlunun cenazesi Yeşilova Devlet Hastanesi morguna, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitiren Bayram Baş'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna, kızı Yağmur Baş'ın cenazesi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

Kamyon şoförü Ahmet Aydoğan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #burdur #burdur kaza #trafik kazası #ölü #kaza ölüm
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