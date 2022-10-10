Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi destek personeli alımı yapacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere destek personeli alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda” yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlarda Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere; toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



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