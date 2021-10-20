Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre ilanda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.





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