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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20 Ekim 2021 Çarşamba 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif  Ersoy  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliği  Kadrolarına  Başvuru  Koşulları  ve  Uygulama  İlkeleri  Hakkında Yönergesine  göre  ilanda  belirtilen  bölüm  ve anabilim dallarına öğretim üyesi alımı yapacaktır.

 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.


 

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