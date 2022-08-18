Büro personeli alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere büro personeli alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Ön Lisans ”2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022 olarak açıklanmıştır.

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