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Büro personeli alınacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Büro personeli alınacak
24 Haziran 2022 Cuma 10:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversiteye istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 24 Haziran 2022 ile 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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