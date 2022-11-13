Bursa'da bir kadın evinin yatak odasında ölü bulundu!

Bursa Yıldırım'da kendisinden haber alınamayan Nazlı Meral (36) yakınları tarafından evinin yatak odasında ölü bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Meral'ın 3 yerinden bıçaklarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis, şüphelilerin peşine düştü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, kadının oturduğu Damla Sokak'taki evine gitti. Eve giren yakınları, Nazlı Meral'i yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Nazlı Meral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nazlı Meral'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

YAKINLARI ARASINDA ARBEDE

Öte yandan, Nazlı Meral'in yakınları arasında sokakta arbede yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayın ardından Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi S.M.'nin peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen S.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 4 yıldır evli olan Nazlı Meral ile S.M.'nin çocukları olmadığı gerekçesiyle problem yaşadığı iddia edildi.

S.M.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.