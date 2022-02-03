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Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!
03 Şubat 2022 Perşembe 09:17

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 33 yaşındaki Muhammet Cem U., tartıştığı babası 65 yaşındaki Halil U.'yu ekmek bıçağı ile 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Muhammet Cem U., iddiaya göre babası Halil U. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Cem U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Halil U.'yu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil U., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, gözaltına alınan Muhammet Cem U.'yu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #babasını öldürdü #cinayet #bıçaklama #baba cinayet #ölüm
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