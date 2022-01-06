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Bursa'da bir otomobil iki kişiye çarptıktan sonra bahçeye uçtu!

Bursa'da bir otomobil iki kişiye çarptıktan sonra bahçeye uçtu!
06 Ocak 2022 Perşembe 09:18

Bursa'da alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü önce yolda yürüyen çifte çarptı. Sonra da araç 50 metre yüksekten bir sitenin bahçesine uçtu. Yaşanan kazada arabanın çarptığı Nermin Yıldız hayatını kaybederken, eşi ve otomobilin sürücüsü ise yaralandı

Kaza, önceki gün 16.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Hisartepe Mahallesi, 108 Evler bölgesinde meydana geldi. Abdurrahman Usman yönetimindeki 16 ZM 866 plakalı kapalı kasa kamyonet, alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün direksiyon kontrolü kaybetmesi ile yolda yürüyen Cevdet Yıldız ile eşi Nermin Yıldız'a çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu.

Kamyonetin çarptığı çift yol kenarına fırlayarak yaralanırken, araç ağaçların arasında asılı kaldı. Olayı gören site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta mahsur kalan sürücü Abdurrahman Usman polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılırken, ekipler olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nermin Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Cevdet Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü Usman ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usman'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #ölüm #trafik kazası #bahçeye uçtu
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