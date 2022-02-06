Bursa'da direğe çarpan kamyon alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'da, kontrolden çıkan et yüklü kamyon, yol kenarındaki trafik tabelasının direğine çarparak alev aldı. Kazada 2 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 06.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Doğanköy mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk Erkoyuncu'nun kullandığı 34 NGG 57 plakalı et yüklü kamyon, kontrolden çıkınca önce refüje sonra trafik tabelası direğine çarparak alev aldı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Erkoyuncu ile yanındaki Murat Kalbayır yola fırladı. Kasa kısmındaki Selahattin Kanay ile Erkin Şeydanur ise yanan aracın içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından alevler söndürüldü. Ömer Faruk Erkoyuncu ve Murat Kalbayır, sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Selahattin Kanay ve Erkin Şeydanur ise kamyon içinde yanarak hayatını kaybetti. Kanay ve Şeydanur'un cansız bedenleri, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ise kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.