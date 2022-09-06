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Bursa'da feci kaza: 150 metre sürüklenen araçlarda 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Bursa'da feci kaza: 150 metre sürüklenen araçlarda 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
06 Eylül 2022 Salı 09:43

Bursa Nilüfer'de bir otomobil kontrolden çıkınca aynı yönde giden bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç da 150 metre sürüklenirken, araçlar daha sonra tabela ve ağaçlara çarparak devrildi. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı


Kaza, saat 04.00 sıralarında Ürünlü Mahallesi İzmir Yolu Caddesi Uludağ Üniversitesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir'e giden Yunus Emre Çakmak idaresindeki K 7494 BM Bulgaristan plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, sebze-meyve haline yük taşıyan Vedat Uğur idaresindeki 16 AOS 154 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle 150 metre sürüklenen iki araç, yol kenarındaki tabela ve ağaçlara çarparak devrildi. Kazada 2 sürücü ile Vedat Uğur'un kardeşleri Berat ve Ömer Uğur, araçlarda sıkıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Vedat Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi. Vedat Uğur'un cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #nilüfer #kaza #trafik kazası #ölüm
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