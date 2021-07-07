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Bursa'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı

Bursa'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:18

Kaza, dün akşam saatlerinde Orhangazi- İznik karayolu Keramet Kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belli olmayan 16 BN 680 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 16 BGU 11 hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki 3 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Orhangazi- İznik karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu. Hafif ticari araç sürücüsü Özer Ulutaş ile birlikte otomobil sürücüsü Ömer Çimen (66) ve otomobilde bulunan Halil Kaygın ile Hasan Alkan hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ahsen Songül Çelik (30), Turgay Dinç (43) ve Bülent Akçam (38) ile birlikte otomobilde bulunan İsmail Eren (74) ve Mücahit Türe (67) ise yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Gemlik ve Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahsen Songül Çelik ve İsmail Eren, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bursa kaza #trafik kazası #ölüm
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