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Bursa'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 19 yaşındaki genç öldü!

Bursa'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 19 yaşındaki genç öldü!
13 Aralık 2022 Salı 09:09

Bursa'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin kontrolünü kaybeden 19 yaşındaki Musa Soylugan, önce bariyere sonra da halk otobüsüne çarptı. Kazada yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Soylugan hayatını kaybederken, otomobil ise ikiye bölündü


Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Nilüfer ilçesinden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Musa Soylugan, yönetimindeki 16 BT 261 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Soylugan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, ardından savrularak hareket halindeki halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü, sürücü de yola savruldu.

Otabüste bulunan yolcuların yaralanmadığı kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Soylugan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soylugan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan 11 Eylül Bulvarı, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #ölüm #haber
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