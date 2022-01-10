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Bursa'da itfaiye ekipleri kaza yaptı: 4 ölü

Bursa'da itfaiye ekipleri kaza yaptı: 4 ölü
10 Ocak 2022 Pazartesi 11:52

Bursa'da kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Orhaneli ilçesinde meydana gelen acı kazada 4 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği öğrenildi

İtfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı. Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #itfaiye kaza
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