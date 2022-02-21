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Bursa'da kamyon kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan attı. Kazada, kamyon şoförü Asım Akyel hayatını kaybederken, yanında bulunan N.Ç. ise yaralandı

Bursa'da kamyon kazası: 1 ölü, 1 yaralı
21 Şubat 2022 Pazartesi 11:55

Kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Akyel yönetimindeki 48 PJ 555 plakalı et yüklü kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Asım Akyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yanındaki N.Ç. ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Asım Akyel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon ise vinçle bölgeden kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kamyon #kaza #ölüm #trafik kazası
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