İZMİR'DE HACI OLDU
İZMİR'DE HACI OLDU
0
DİZİ SETİNDE ACI ÖLÜM!
DİZİ SETİNDE ACI ÖLÜM!
0
BU HALI SERVET DEĞERİNDE
BU HALI SERVET DEĞERİNDE
0
SOĞUK HAVA GELİYOR!
SOĞUK HAVA GELİYOR!
0

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa’da bariyere çarpan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan C.Ö. (20) adlı kadın yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler hastanede tedaviye alındı

Bursa'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
23 Ekim 2021 Cumartesi 08:22

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu, Doğanköy mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 16 J 2173 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Yola savrulan otomobile arkadan gelen B.A. yönetimindeki 06 FD 6595 plakalı otomobil çarptı. 16 J 2173 plakalı otomobilden fırlayan C.Ö. refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 3 şeritli yolun 2 şeridini önlem amacıyla trafiğe kapattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde C.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler B.A. ve M.K. ise ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

C.Ö.’nün cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda trafik yeniden normale döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bursa trafik kazası #trafik kazası ölüm
Önceki Haber
Gdz Elektrik 'Muhtarları dinliyoruz' toplantılarına yeniden başladı
Sonraki Haber
Müzikholde başlayan hesap kavgası büyüdü: 1'i polis 2 yaralı
Süt banyosu ile gündeme gelmişti. Dava açmaya hazırlanıyor!
Süt banyosu ile gündeme gelmişti. Dava açmaya hazırlanıyor!
0
Yağda indirimi duyan kuyruğa girdi!
Yağda indirimi duyan kuyruğa girdi!
0
33 gramlık kuştan, 8 gram tümör çıktı!
33 gramlık kuştan, 8 gram tümör çıktı!
0
Bu halı servet değerinde!
Bu halı servet değerinde!
0
Dikkat! Havalar soğuyacak
Dikkat! Havalar soğuyacak
0
2 aydır kayıptı, katil ev arkadaşları çıktı!
2 aydır kayıptı, katil ev arkadaşları çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.