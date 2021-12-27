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Bursa'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bursa'da sürücüleri akraba olan ve otobanda yan yana giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaraladı. Otomobildekilerin İznik'teki bir düğünden döndükleri öğrenildi

Bursa'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı
27 Aralık 2021 Pazartesi 08:26

Kaza dün saat 21.30 sıralarında, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunun Bursa istikametindeki Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. İznik'te katıldıkları bir düğünden sonra Bursa istikametine giden ve akraba oldukları öğrenilen Mehmet Fatih Sönmez yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil, yan tarafında seyir halinde olan İsmail Köse yönetimindeki 16 JMK 82 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından kontrolden çıkan araçlardan Sönmez yönetimindeki otomobil yolun sol tarafındaki, Köse yönetimindeki otomobil sağ taraftarı bariyerlere çarptı.

Her iki araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler Sönmez ve Köse ile yolculardan Ömer Faruk Sönmez hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden otomobil sürücülerinin cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre sağlanamadı. Jandarma ve Trafik Şube ekipleri otoyolda önlem alırken, kazayla ilgili soruştuma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bursa kaza #trafik kazası #ölüm
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