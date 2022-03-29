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Bursa'da 'kimyasal madde' paniği

Bursa’da 1,5 tonluk depolama tankından sızan kimyasal madde, sokağa döküldü. Çevreye yayılan keskin koku nedeniyle endişe yaşandı. Polis, sokağa girişleri kapatırken, AFAD'a bağlı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekipleri ise çalışma başlattı.

Bursa'da 'kimyasal madde' paniği
29 Mart 2022 Salı 14:23

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleli, 5’inci Cenk Sokak’tan keskin koku geldiğini fark etti. 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracının bıraktığı iddia edilen ve içinde 1,5 tona yakın kimyasal madde bulunan varilden koku geldiğini anlaşılınca polise haber verildi. İhbarla olay yerine AFAD'a bağlı KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokağa girişleri kapatıp, geniş güvenlik önlemi alırken, KBRN ekipleri ise yanıcı olduğu tespit edilen kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kimyasal maddeden örnekler alan KBRN ekipleri, inceleme başlatırken, çalışmaların ardından sokak, belediye ekiplerince temizlendi. İçinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi. Polis, kimyasal madde yüklü depolama tankını bölgeye bırakan şüpheli ya da şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kimyasal madde
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