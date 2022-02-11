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Bursa'da korkunç olay: Darp edip, ağzına silah soktular

Bursa'da korkunç olay: Darp edip, ağzına silah soktular
11 Şubat 2022 Cuma 14:08

Bursa'da Y.Ç. ve yanındaki iki arkadaşı, 26 yaşındaki E.M.'yi bir eve götürdü. E.M.'nin ellerini kelepçeleyen ve ayaklarını bağlayan üç kişi daha sonra da onu tekme tokat dövdü. E.M.'nin ağzına silah namlusunu sokan şahıslar, kadın elbisesi de giydirip o anları da cep telefonları ile kaydettiler. E.M. polis operasyonu ile kurtarılırken, Y.Ç. ise gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında para meselesi bulunan E.M.'yi evine götürdü. Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı. Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti. Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye sabaha kadar yapılan işkence anlarını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polis, diğer 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #işkence #adam kaçırma #dayak
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