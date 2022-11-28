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Bursa'da korkunç olay! Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü!

Bursa'da korkunç olay! Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü!
28 Kasım 2022 Pazartesi 10:20

Bursa'da 22 yaşındaki Yasin Doğru, tartıştığı babası Hasan Doğru ve kız kardeşi Yasemin Doğru'yu bıçaklayarak ağır yaraladı. Doğru, kendisine engel olmak isteyen komşusunu Osman Kılınç'ı ise öldürdü

Olay dün saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi’nde meydana geldi. Yasin Doğru henüz bilinmeyen nedenle babası Hasan Doğru ve kız kardeşi Yasemin Doğru ile tartışmaya başladı. Tartışma büyünce Hasan Doğru muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç’ı telefonla arayarak yardım istedi. Kavgayı ayırmak için eve gelen Osman Kılınç, engellemek istediği Yasin Doğru tarafından boynundan ve göğsünden bıçaklandı. Kılınç, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisine yere yığılırken, Yasin Doğru, ardından babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan mahalleli jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada bir hırsızlık olayı için mahallede bulunan jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde Yasin Doğru’yu gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli ve 2 çocuk babası Osman Kılınç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılınç'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralı baba ile kızı, Bursa’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hasan Doğru ile kızı Yasemin Doğru’nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yasin Doğru’nun İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ölüm #cinayet #haber
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