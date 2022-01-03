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Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli genç öldü

Bursa'da, özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Balcı (18), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Bursa'da otobüsle çarpışan motosikletli genç öldü
03 Ocak 2022 Pazartesi 15:07

Kaza, 30 Aralık'ta, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak'ta meydana geldi. Ömer Balcı’nın virajı döndüğü sırada kontrolünü kaybettiği plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nimet O. (40) yönetimindeki 16 M 06064 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Balcı ve Mehmet A. (15) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Nimet O. da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ömer Balcı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #kaza #ölüm #motosiklet kaza #trafik kazası
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