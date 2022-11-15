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Bursa'da sahte içki kâbusu büyüyor: 3 kişi öldü, 11 kişinin durumu ağır!

Bursa'da sahte içki kâbusu büyüyor: 3 kişi öldü, 11 kişinin durumu ağır!
15 Kasım 2022 Salı 12:21

Bursa'da sahte içki kabusu büyüyor. Sahte içkiden zehirlenerek tedavi altına alınanların sayısı 14'e yükseldi. 60 yaşındaki Necip Cece de hayatını kaybederken, ölü sayısı da 3 oldu. İçkiyi sattığı belirlenen Raif U., ekipler tarafından gözaltına alındı

Yıldırım'da önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İ. (49), Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik ve Erol Oktay, dün hayatını kaybetti. Necip Cece ise bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 11 kişinin hayati tehlikeleri sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İ. ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif U.'dan aldıklarını tespit etti. Metil alkolü ise O.Y. isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi. Yapılan operasyonla Raif U. Bursa’da, O.Y. ise İzmir’de gözaltına alındı.

Bursa'da yakalanan Raif A. U. emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #sahte içki #ölüm #haber
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